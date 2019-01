Les Terres de l'Ebre es queden sense Cacaolat

És el primer territori que es veu afectat per la vaga, ja que les distribuïdores fa dos dies que esperen l'arribada de productes de la marca

Actualitzada 08/01/2019 a les 15:11

Més normalitat en altres zones

Els primers símptomes de falta de Cacaolat a causa de la vaga dels treballadors de l'empresa comencen a fer estralls i el primer territori afectat és el de les Terres de l'Ebre. Les distribuïdores alimentàries fa dos dies que esperen l'arribada de productes i han hagut de paralitzar algunes ofertes que havien previst per als seus clients amb articles de la marca, tal com han explicat fonts de l'empresa Toscà, Distribucions Vidal Sabaté, de Tortosa.La presidenta del comitè d'empresa, Juana Mari Lozano just abans de reunir-se amb la direcció. Lozano ha assegurat que el subministrament de batuts de vidre serà «complicat» a partir d'aquest dimarts a la restauració. Les grans superfícies, amb més estoc, començaran a «tenir problemes» per oferir batuts d'aquí un o dos dies, ha explicat. Amb tot, hi pot haver diferències d'afectació depenent de si qui fa el subministrament és la mateixa empresa o un distribuïdor que pot emmagatzemar més producte, ha puntualitzat. «Si és Cacaolat l'encarregat de fer-ho, el repartiment no ha sortit i per tant, no hi ha subministrament», ha afegit.Els responsables de la distribuïdora de begudes també han mostrat inquietud per la desinformació que pateixen al respecte de l'aturada, ja que no han pogut contactar amb l'empresa per conèixer quina és la situació de les seves comandes.Tot i els primers problemes a les Terres de l'Ebre, hi ha més normalitat en altres zones. Als bars de la zona del Penedès, per exemple, en general la vaga dels treballadors de Cacaolat no ha provocat problemes d’abastiment, ja que la majoria d’establiments reben les begudes a través d’empreses intermediàries que encara tenen els magatzems plens. Alguns locals consultats han dit que desconeixien l’aturada de la planta de Santa Coloma i s’han mostrat inquiets pels possibles problemes d’estoc de batuts durant els propers dies. A Lleida i Girona, de moment, tampoc hi ha afectació.