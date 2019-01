La carta d'agraïment als Mossos d'una camionera que va bolcar a Tortosa

La Maria dóna gràcies als agents que van ajudar-la a fer el transvasament de les caixes d’ous embalats que transportava

Actualitzada 08/01/2019 a les 10:14

Els companys van fer més que la seva feina en un accident de trànsit a Tortosa sense dubtar-ho. Mesos després hem rebut un agraïment que ens encoratja i honora, aquesta és la nostra vocació de servei https://t.co/OALs3rMXPq pic.twitter.com/s58pQYb8vZ — Mossos (@mossos) 7 de gener de 2019

La Maria, una camionera va patir un accident a la C-12 a Tortosa, ha volgut fer arribar el seu agraïment als agents dels Mossos d’Esquadra que la van ajudar en aquella difícil situació. Per fer-ho, ha enviat una carta al cos tot donant les gràcies per la seva actuació que la mateixa policia autonòmica ha fet pública.L’accident es va produir el passat 1 d’agost, quan la Maria, que anava acompanyada del seu fill Marc, va patir un accident a la C-12 a l’alçada de Tortosa i el camió que conduïa va quedar bolcat lateralment tot ocupant dos carrils de la via. El vehicle pesant transportava caixes d’ous embalats, molts dels quals van quedar trencats, per la qual cosa vessava líquid de les caixes.La Maria i el seu fill van sortir il·lesos de l’accident, però van haver de traspassar tota la càrrega del camió accidentat a un altre vehicle. Els agents dels Mossos que s’havien traslladat al lloc –un total de set-, no van dubtar en ajudar-los i, mentre uns regulaven el trànsit, els altres es van posar a carregar caixes per tal d’agilitzar els treballs, ja que «vessava líquid de les caixes, feia molta calor i la via estava tallada en tots dos sentits de la circulació», tal com expliquen els Mossos.És aquesta l’acció que la Maria ha volgut agrair amb tota sinceritat en una carta que va fer-los arribar el passat novembre. «Gràcies als Mossos d’Esquadra que em van descarregar el camió immediatament i em van traslladar la mercaderia en el mínim temps possible vaig poder salvar-ho gairebé tot», relata la camionera, qui afegeix que «em van ajudar com si fos la càrrega d’ells, generosos, simpàtics i amables».La dona també dóna les gràcies pels ànims que va rebre per part dels agents, unes paraules que la van reconfortar en aquella situació. «Has de tornar a conduir», «No passa res», són les frases que reprodueix la camionera en la seva carta. «Donem gràcies per vetllar per la nostra seguretat», conclou la Maria.Tot seguit podeu llegir la carta íntegra, compartida pels Mossos a través de les seves xarxes socials.