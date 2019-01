L'ampostina Keila García entra a 'La Voz'

La jove va conquistar als quatre 'coaches' del programa amb la seva veu i el seu violoncel en la primera tanda d'audicions a cegues

Una veïna d'Amposta és una de les concursants de la nova edició de La Voz, que s'ha estrenat aquesta nit a Antena 3 en prime time. Es tracta de Keila García, una noia de 27 anys que va conquistar als quatre coaches del programa televisiu amb la seva veu i el seu violoncel.La jove, tal com explicava en el seu vídeo de presentació, és d'Amposta i treballa en un estudi de tatuatges al mateix municipi. Afirma que va ser el seu marit qui va animar-la a presentar-se al programa, ja que ella no ho volia fer. Finalment va acceptar i la seva decisió sembla que ha estat l'encertada, ja que ha aconseguit passar la primera fase, les audicions a cegues, amb èxit.Keila va cantar la cançó Lost on you acompanyada del seu violoncel, instrument que toca des dels 7 anys. Tot i tocar-lo des de ben petita, admet que aquest ha estat el primer cop que canta i toca aquest instrument a la vegada, ja que normalment ho fa acompanyada d'una guitarra. L'actuació va captivar als quatre coach de la present edició -Antonio Orozco, Pablo López, Paulina Rubio i Luis Fonsi-, ja que tots ells van fer girar les seves cadires per mostrar que volien a l'ampostina en el seu equip.Després de diversos afalacs, la jove ebrenca va decidir marxar amb Pablo López, el segon en girar-se després de Luis Fonsi. Tal com afirma Keila, el motiu pel qual el va escollir és que «és bon músic i bon compositor i crec que tenim coses en comú». Ara doncs, l'ampostina treballarà amb l'equip de Pablo López per dur a terme la següent fase, les batalles, on s'haurà d'enfrontar a un altre concursant del mateix equip.A continuació podeu veure l'actuació de la Keila García.