El CSN descarta una «falsa alarma» d'un monitor de radiació a Ascó II

El Consell de Seguretat Nuclear qualifica de nivell 0 l'incident i manté oberta la investigació

Actualitzada 08/01/2019 a les 17:11

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) descarta que es produís una «falsa alarma» quan, el passat diumenge, es va superar durant uns segons el nivell d'alarma del monitor de radiació dels gasos nobles de la xemeneia de descàrrega continua de la unitat II de la central nuclear d'Ascó. La investigació per resoldre les causes del succés segueix oberta tot i que la planta està operant plenament. El CSN ha classificat l'incident de nivell 0 a l'escala internacional INES ja que no ha tingut impacte en els treballadors el públic i el medi ambient.Els fets es van produir diumenge passat, als volts de tres quarts de tres de la tarda, quan un dels monitors de gasos nobles de la xemeneia de descàrrega continua de la planta nuclear d'Ascó II va superar, durant uns segons, el seu valor de tara en un 1,96%.