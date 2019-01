Detinguts tres homes per robar eines i material elèctric en un habitatge de Tortosa

Dos dels arrestats tenen antecedents per delictes contra el patrimoni i un està investigat per ocupació d'immoble

Actualitzada 08/01/2019 a les 18:37

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat tres homes, de 23 i 24 anys, veïns de Tortosa, com a presumptes autors d'un robatori amb força en un immoble del barri del Rastre de Tortosa, al casc antic de la ciutat, que s'utilitzava com a magatzem. Els agents van rebre l'avís del robatori de matinada. El propietari va enxampar una persona fugint de l'habitatge amb una casa a les mans i va avisar la policia. Els lladres van forçar la porta del magatzem i van sostreure eines i material elèctric. Gràcies a la col·laboració ciutadana es van identificar i localitzar els tres presumptes autors del robatori i es va recuperar el material robat a la casa d'un dels detinguts, en un carrer proper a l'immoble assaltat.Durant la investigació dels fets, els Mossos d'Esquadra van comprovar que un dels detinguts residia en un immoble ocupat il·legalment i tenia el corrent elèctric punxat, motius pels quals també ha estat investigat. Dos dels arrestats tenen antecedents per altres delictes contra el patrimoni. Tots tres han quedat en llibertat desprès de declarar en seu policial i estan pendents de comparèixer davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.