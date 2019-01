Un detingut a Amposta pel robatori a un domicili i el furt a l'interior de dos cotxes

L'home hauria estat sorprès per la propietària d'una casa mentre hi robava joies i un televisor

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local d'Amposta, han detingut un veí de la ciutat, de 39 anys i nacionalitat espanyola, com a suposat responsable del robatori amb força a l'interior d'un domicili i dos furts dins de cotxes. El passat 28 de desembre, una veïna tornava al seu domicili quan va observar una reixa de la finestra forçada i llum a l'interior. A l'entrar a l'habitatge va veure com un home fugia per les escales fins el terrat. Després de continuar per la teulada de l'edifici, va saltar al carrer i va marxar. La víctima, que va trobar a faltar un televisor i joies, va denunciar el cas a la policia.Ja al lloc dels fets, agents dels Mossos i la Policia Local van comprovar també que s'havien produït furts en dos vehicles estacionats al mateix carrer. Una primera recerca per la zona va permetre recuperar part dels objectes sostrets de l'habitatge i els vehicles, alguns dels quals li haurien caigut al lladre mentre fugia. D'altres, com el televisor, estaven amagats en un solar proper al domicili.Gràcies a la col·laboració ciutadana, els investigadors van permetre aconseguir suficients indicis per determinar la identitat de l'home, que va acabar essent arrestat el passat dia 2 de gener. El detingut, amb antecedents policials per fets similars, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta.