Les penyes taurines d'Amposta s'uneixen per defensar la festa dels bous

Actualitzada 07/01/2019 a les 20:21

Tretze associacions i penyes d'aficionats als bous s'han unit en una sola entitat, la Federació de Penyes i Aficionats Taurins d’Amposta, per defensar aquesta festa. En total, més de 2.000 persones seran un sola veu per «vèncer els arguments mancats de fonaments que utilitzen els grups antitaurins per acabar amb els bous a la nostra localitat».La nova agrupació aplega l'Associació Cultural Taurina l’Afició, la Penya l’Esquella, l'Associació Cultural Bous per la Festa, l'Associació Cultural El Cerril d’Amposta, l'Associació Cultural Bou Capllaçat d’Amposta, l'Associació Cultural Taurina Emboladors d’Amposta, els Joves Emboladors d’Amposta, l'Associació Cultural Taurina Demà Més, la Penya Capllaç, la Penya La Cleka, la Penya La Colleta, els Voluntaris Ajudem els Bous de l’Illa i la Comissió de Bous d’Amposta.La Federació de Penyes i Aficionats Taurins d’Amposta s'ha creat per defensar aquesta tradició ebrenca. Amb la seva unió, elss seus membres aposten «per defensar i promocionar la festa» dels bous.L'entitat té previst organitzar properament exposicions, concursos, col·loquis, entre d'altres activitats per fer pedagogia del món dels bous i mostrar aquesta tradició a les noves generacions.