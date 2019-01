La central nuclear d'Ascó, connectada de nou a la xarxa elèctrica després de tretze hores aturada

La incidència no ha tingut cap impacte per la seguretat de les persones ni el medi ambient, segons l'ANAV

Actualitzada 05/01/2019 a les 16:22

La central nuclear d'Ascó II s'ha tornat a connectar a la xarxa elèctrica aquest dissabte a les 13.07 hores, segons ha informat l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV).L'aturada de la planta es va produir a les 23.28 hores d'aquest divendres per una intervenció en la canalització de la sortida del vapor de la turbina principal, ubicada en un circuit secundari. Segons l'ANAV, s'han seguit els procediments establerts i s'ha notificat la incidència al Consell de Seguretat Nuclear.La parada, que han qualificat de «breu», asseguren que no ha suposat cap impacte per la seguretat de les persones ni el medi ambient.