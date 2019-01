Ecologistes en Acció denuncia que l'abocador de Riba-roja és una nova agressió al territori

El col·lectiu creu que el projecte suposa un retrocés en la gestió dels residus a Catalunya i en demana la retirada

Actualitzada 05/01/2019 a les 12:18

Ecologistes en Acció de Tarragona i l’Ebre denuncia que el dipòsit de residus industrials no perillosos de Riba-roja d'Ebre és una «nova agressió a la qualitat de vida dels ciutadans del territori -que ja han de suportar altres passius ambientals- i del medi ambient». En un comunicat, els ecologistes retreuen a l’Ajuntament que hagi acceptat el projecte que consideren que «hipoteca el futur» de les Terres de l’Ebre a canvi d’uns «pocs llocs» de treball, dels costos d’un butlletí municipal i de l’exempció del pagament de la taxa municipal de residus. Per tot plegat, després de sumar-se a la protesta d'aquest divendres a les portes del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, on se celebrava un Consell d’Alcaldes monogràfic sobre aquesta qüestió, el grup ecologista reitera que s'hi oposen frontalment i demanen que s'aturi.De fet, l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antoni Suárez, es va comprometre aquest divendres davant de la resta de consistoris de la Ribera d'Ebre a no fer cap pas més en la tramitació del projecte de l'abocador fins que s'hagi celebrat l'anunciada reunió amb la Generalitat, els promotors i els batlles de la comarca.