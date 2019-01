Compromís reclama informes de l'operativitat de les infraestructures executades i noves accions judicials pel Castor

La coalició demana al Govern diligència en els pagaments, desmantellament i responsabilitats davant el «fiasco» del Castor

Actualitzada 05/01/2019 a les 16:32

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha demanat al govern espanyol que «defensi els diners públics» i abordi «amb responsabilitat» els pagaments vinculats a la construcció i manteniment del projecte Castor, així com el futur d'aquest projecte energètic fallit. A la vegada, el senador ha reiterat que mantenen la postura de «rebuig total a aquest projecte, per perillós, innecessari, per la seva opaca tramitació i irresponsable desenllaç del govern». Per aquesta raó, Navarrete ha reclamat «un canvi autocrític» de la posició de l'executiu espanyol i que aquest es posi del «costat del contribuent» atès que asseguren que «no ha de pagar milers de milions per un fracàs de tal magnitud».La coalició ha sol·licitat nous documents sobre el desmantellament de Castor, en base diuen, als informes que disposa la ministra.