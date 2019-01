Els bombers de Gandesa treballen amb l'equip d'excarceració caducat

Una de les cizalles de les eines Lukas és obsoleta per a actuar en estructures i aliatges dels vehicles actuals

Actualitzada 02/01/2019 a les 20:49

L’equip del parc de Bombers de Gandesa treballa, des de fa dies, amb les eines caducades per a dur tasques d’excarceració de ferits de l’interior de vehicles en cas d’accident. L’equip Lukas –tal com se’l coneix per la marca comercial de les eines– va caducar el 2018. Els bombers del parc van retirar-les fa dies, però el cap de regió els feia retornar-les als vehicles adduint que les eines, més que caducades, no han estat sotmeses a la revisió que els pertocava l’any passat.Des del parc de Gandesa denunciaven públicament la situació, tal com s’està fent des de molts parcs del cos arreu de Catalunya d’ençà que els bombers van començar la seva protesta per demanar més personal i recursos. Des de Gandesa mostraven una cisalla de l’equip d’excarceració. Va ser adquirida l’any 1992 i ha quedat completament obsoleta per actuar en les estructures i aliatges dels vehicles actuals. Segons fonts de bombers, l’estat d’aquestes eines –vitals per a poder salvar la vida de les persones que queden atrapades dins de vehicles o estructures de ferro– és similar a la majoria de parcs de la demarcació.Mentrestant, des del parc de bombers d’Ascó, denunciaven ahir a les xarxes socials que un dels quatre vehicles de què disposen està de baixa i que, ahir, treballaven sense calefacció a les instal·lacions.Els parcs del sud de les comarques tarragonines són els que més han patit els efectes de la negativa dels bombers a realitzar hores extres com a mesura de protesta per a denunciar la manca de personal que pateix el cos. El passat 31 de desembre es va tancar el parc d’Ulldecona. La política de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis per a poder cobrir els mínims als parcs del territori que considera prioritaris és la de desplaçar el personal dels parcs més petits. A causa d’aquesta mesura es van tancar també els parcs de bombers de l’Hospitalet de l’Infant i Ascó el passat 1 de gener. Durant aquests dies, també, han quedat sota mínims d’efectius parcs de bombers importants com són els de Valls, Tarragona, Reus i Tortosa.El passat 31 de desembre es van arribar a tancar set parcs de bombers arreu de Catalunya. L’1 de gener, van ser nou parcs i, ahir, quedaven tancats quatre parcs, cap d’ells de la demarcació de Tarragona. Per fer front també a la manca d’efectius, tots els GRAF són als parcs de bombers cobrint mínims, el que suposa que han deixat de banda les seves tasques de prevenció.La mesura de tancament de parcs per a desplaçar bombers a cobrir els mínims dels més grans s’estendrà fins al pròxim 15 de gener.