El Govern i l'Ajuntament de Tortosa treballaran per frenar la degradació del casc antic

Des de l'octubre passat, s'han ensorrat quatre edificis a causa del seu mal estat

Actualitzada 03/01/2019 a les 16:12

L'Ajuntament de Tortosa i el Departament de Territori i Sostenibilitat han establert avui un acord per treballar en la millora dels habitatges més degradats al centre històric de la ciutat, on, des de l'octubre passat, s'han ensorrat quatre edificis a causa del seu mal estat.L'acord s'ha definit durant la visita institucional que el conseller Damià Calvet ha fet aquest dijous a l'Ajuntament, on ha mantingut una entrevista amb l'alcaldessa Meritxell Roigé que ha servit per posar les bases d'aquest treball conjunt en els barris històrics.Segons ha apuntat el conseller Calvet, el primer pas es durà a terme ja aquest gener amb una reunió tècnica entre l'Agència Catalana d'Habitatge i els serveis tècnics municipals, que ha de servir per creuar dades i definir les accions a plantejar en els pròxims mesos.Aquesta anàlisi també tindrà com a base les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE) que elabora l'àrea d'Habitatge, i que defineix les condicions de conservació dels immobles.Una vegada establertes les prioritats, el departament i l'Ajuntament seguiran els treballs amb accions que poden anar des de seguir potenciant la rehabilitació d'edificis, enfortint les aportacions que fa el consistori i que per a aquest 2019 s'han duplicat fins als 60.000 euros, fins a l'adquisició d'altres immobles i, si és necessari, l'enderroc.De la seva banda, Meritxell Roigé ha recordat l'aposta del govern municipal per urbanitzar tots els carrers i places del centre històric, a més d'implantar equipaments tant de l'Ajuntament com de la Generalitat.Calvet també ha presentat a Meritxell Roigé com a nova presidenta del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), després de ser nomenada el novembre passat en el càrrec.El titular de Territori ha posat en valor, precisament, el fet que el CAT, que aquest 2019 complirà trenta anys d'existència «i que és una estructura essencial per a la demarcació de Tarragona», torni a tenir una presidència de les Terres de l'Ebre ara amb Roigé.La nova presidència, segons el conseller, ha d'ajudar a comptar amb una estructura de govern «més vinculada a l'actiu del riu», segons Calvet, qui ha exposat que, actualment, el 85% de les necessitats d'aigua de la demarcació de Tarragona, tant sobre usos residencials com industrials, estan servides pel transvasament del CAT.