Calvet obre la porta a «replantejar o actualitzar» l'abocador de Riba-roja d'Ebre

El dipòsit de residus no perillosos està projectat des del 2008

Actualitzada 03/01/2019 a les 17:58

Reducció del cabal del transvasament de l’Ebre

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que aquest mes es convocarà una reunió sobre la construcció d’un abocador de residus a Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) amb els ens locals, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i l’empresa promotora. Després que la majoria d’alcaldes de la comarca hagin demanat la paralització, Calvet ha recordat que el projecte es remunta al 2008 i ha seguit «amb normalitat totes les tramitacions burocràtiques i administratives». Malgrat tot, el Govern està disposat a atendre «l’alarma» que s’ha generat al territori i s’obre a «replantejar o actualitzar» el dipòsit de residus industrials no perillosos.Calvet ha subratllat que el procediment «s’ha fet amb informacions públiques que no han tingut al·legacions de pes, però quan el projecte s’ha trobat en la fase d’implantació, en fase de llicència municipal, ara sembla que s’ha aixecat l’alarma al territori». Per aquest motiu, el conseller ha explicat que aquest gener faran una reunió entre les autoritats locals de la Ribera d’Ebre i Riba-roja, l’autoritat ambiental, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, i l’empresa promotora.D’altra banda, el conseller s’ha reunit amb l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, i l’ha presentat com a nova presidenta del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). Calvet ha admès la importància de la «presidència ebrenca» per tal de poder tenir «una estructura de governança del CAT més vinculada a l’actiu del riu». En aquest sentit, el conseller ha obert la porta a reduir el cabal del transvasament d’aigua de l’Ebre al Camp de Tarragona, atès que la indústria ha reduït la demanda gràcies a l’impuls de sistemes de reutilització. De fet, Calvet ha dit que el Govern vol estendre aquest model a altres indrets, com l’àrea metropolitana de Barcelona a través del transvasament del Ter i del Llobregat.