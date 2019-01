Agents socioeconòmics de la Terra Alta traslladen a Torra el seu rebuig pels nous projectes eòlics

Viticultors, empresaris turístics i entitats valoren positivament la trobada i esperen una resposta del Govern per aturar la massificació

Actualitzada 03/01/2019 a les 20:26

Canvi del model eòlic a tot el país

Viticultors, empresaris turístics i entitats socials de la Terra Alta han traslladat aquest dijous a la tarda al president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera d'Empresa i Ocupació, Àngels Chacón, el seu rebuig a la implantació de noves centrals eòliques a la comarca i els han demanat que el Govern actuï en conseqüència. Els opositors a la massificació eòlica han recordat al president l'ampli «consens», tan econòmic i social, però també polític, en contra de noves implantacions a la comarca i a favor de fomentar un model basat en l'agricultura i el turisme sostenibles. Satisfets davant la receptivitat mostrada pel president i la consellera, els opositors a la massificació eòlica confien en una resposta satisfactòria de la Generalitat dins d'un termini de temps que no han revelat.«Els hem traslladat la realitat de la comarca. Han escoltat i, en principi, entomaran el problema que tenim a la Terra Alta amb la massificació eòlica i deixarem aquest termini temps perquè ens tornin una resposta sobre quins passos s'han de seguir de cara el futur. Però en principi, la reunió ha estat molt positiva: tant president com consellera s'han mostrat molt posats amb el problema de la massificació eòlica a la Terra Alta i a les Terres de l'Ebre», ha valorat, satisfet, el president de la DO Terra Alta, Joan Arrufí, acompanyat per representants del sector turístic, de la restauració, la Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular la Pastora.Els opositors a la massificació eòlica ja es van reunir fa unes setmanes a Barcelona amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, per abordar la qüestió. Aquest dijous ho han fet directament amb el president. Després de repassar la cronologia de la implantació eòlica a la comarca, aportant dades sobre l'escàs impacte que haurien tingut sobre l'evolució de l'economia i la demografia de la comarca, han posat sobre la taula el gran argument del «consens» existent, tant en l'àmbit social com empresarial, però també polític, en contra de la implantació de nous projectes eòlics a la comarca.De fet, el passat 20 de desembre, els alcaldes terraltins es van comprometre políticament a aturar la proliferació de projectes eòlics i reclamar una moratòria indefinida. «Hi ha un canvi –en la sensibilitat de la Generalitat- per la unitat que hi ha a la Terra Alta en contra d'aquesta massificació. No es podria entendre de cap manera que no ens fessin cas», ha indicat Arrufí.La recent aprovació, per part de la Generalitat, de tres nous projectes a la comarca 30 nous aerogeneradors, que se sumarien als 184 de les deu centrals ja en marxa actualment, ha posat de nou en marxa el moviment contra la proliferació indiscriminada de centrals. Arrufí, de fet, creu que encara és possible aturar aquests parcs i, en aquest sentit, ha situat la negociació oberta amb el Govern.«Volem que es paralitzin aquests tres parcs: amb ells no arribarem ni al 50% de l'energia aprovada al territori. No són només aquests parcs sinó el futur de l'energia eòlica a les Terres de l'Ebre», ha insistit, tot remarcant la necessitat de modificar la planificació eòlica en l'àmbit nacional per evitar que casos com el de la comarca es repeteixin a altres punts de Catalunya. «La Terra Alta som el 0,15% de la població del país i aportem el 26% de tota l'energia eòlica. Hem estat prou solidaris amb aquesta aportació al país i creiem que cal dir prou», ha sentenciat.Ni Torra ni Chacón han volgut fer declaracions a la finalització de la reunió. De fet, a el president de la Generalitat ha abandonat la trobada estona abans de finalitzar per reunir-se, a porta tancada, amb diversos alcaldes i regidors contraris a l’abocador de Riba-roja. Segons ha explicat el batlle de la Torre de l’Espanyol, Joan Juncà, l’executiu s’ha compromès a «intervenir» i a parlar amb l’empresa promotora «per deixar aquest projecte en ‘stand by’ i replantejar-se’l». Juncà ha apuntat que, per al territori, replantejar-se el dipòsit de residus industrials significa «no fer-ho».Aquest divendres a les cinc de la tarda es farà una reunió monogràfica del consell d’alcaldes de la Ribera d’Ebre per abordar la qüestió de l’abocador. «Tenim ganes d’escoltar els motius de l’alcalde de Riba-roja per tirar endavant un projecte d’aquest nivell, que trenca amb la política marcada fa anys a la Ribera, i nosaltres d’exposar-li els motius pels quals no el volem», ha tancat Juncà.