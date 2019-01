Un dels infractors no tenia assegurança

Actualitzada 02/01/2019 a les 10:15

Els Agents Rurals del Baix Ebre van denunciar, el passat dilluns 31 de desembre, dos motoristes per circular per un corriol a Tortosa. A més, un dels infractors no tenia assegurança de responsabilitat civil obligatòria, fet que els agents d'aquest cos van comunicar a Trànsit.La circulació motoritzada camp a través i per sendes o corriols està totalment prohibida, tal com recorden els mateixos Agents Rurals a través de les xarxes socials.