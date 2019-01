Quatre dotacions dels Bombers s'han dirigit al lloc per extingir el foc i fer sanejament de la teulada

Actualitzada 02/01/2019 a les 14:55

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han activat, el migdia d'aquest dimecres 2 de gener, per un incendi en la teulada d'un habitatge a Corbera d'Ebre. El foc no ha causat ferits i fins al lloc s'hi han dirigit quatre vehicles terrestres per extingir el foc i fer sanejament de la teulada.Els fets s'han produït a les 14h d'aquest dimecres, quan el 112 ha rebut l'avís que s'havia incendiat una biga de la teulada d'una casa al carrer Doctor Ferran de Corbera d'Ebre. Fins al lloc s'hi han traslladat quatre dotacions dels Bombers, que han pogut controlar el foc en mitja hora. També han fet sanejament de la taulada. El succés no ha causat ferits.