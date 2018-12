El fals assassinat

Diversos mitjans digitals parlaven de la mort del mossèn de l'Ametlla de Mar com un possible assassinat

Actualitzada 30/12/2018 a les 21:13

Una falsa notícia basada en el testimoni d’una persona va començar a reproduir-se ahir entre diverses planes webs de dubtosa credibilitat. Un digital d’informació nacional va titular sense cap mena de rigor «Asesinan al párroco de l’Ametlla de Mar». Res més lluny de la veritat. La notícia es basava únicament en el testimoni d’una persona que, suposadament, va assistir al funeral i que assegurava que algú li havia dit que havia estat assassinat, ja que havia estat trobat amb un cop al clatell. L’única base per determinar que havia estat un assassinat era, segons la notícia, la manca de detalls sobre la mort del mossèn.Segons va confirmar ahir Mossos d’Esquadra a Diari Més, la mort del mossèn va ser per causes naturals i l’únic cop que presentava el difunt va ser el que es va ocasionar en desplomar-se a terra en perdre el coneixement. Un altre diari digital anava més enllà i feia, de la mort del mossèn, tot un misteri, preguntant-se per quins motius s’havia ocultat la seva mort violenta. Totalment fals.