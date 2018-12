Front comú dels alcaldes de la Ribera d'Ebre per rebutjar del dipòsit de residus no perillosos de Riba-roja

Insten a la Generalitat i a l'Agència Catalana de Residus que paralitzi «immediatament» els tràmits del projecte de l'abocador

Actualitzada 30/12/2018 a les 12:45

La majoria dels alcaldes de la comarca de la Ribera d'Ebre s'han reunit aquest diumenge al municipi de la Torre de l'Espanyol per mostrar el seu rebuig al dipòsit de residus no perillosos que s'ha d'ubicar al municipi de la Riba-roja i que ja ha iniciat la tramitació del permís d'obres. «Ens hem unit tots, més enllà de partits i ideologies, per fer front a un projecte que és una nova agressió pel territori», ha sentenciat Joan Juncà, batlle de la Torre de l'Espanyol. A més, tots ells defensen un model de desenvolupament econòmic i social basat en el turisme rural, el sector primari i en els actius històrics. «No volem un model que depengui d'empreses contaminants i perjudicials» ha reblat Juncà. Per tot plegat, han instat al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l'Agència Catalana de Residus que paralitzi «immediatament» els tràmits del projecte de l'abocador i a l'Ajuntament de Riba-roja a aturar-lo.Han assistit a la reunió els batlles de Móra la Nova, Rasquera, Benissanet, Garcia, Ginestar, Móra d'Ebre, Vinebre, Miravet i la Torre de l'Espanyol, la presidenta del Consell Comarcal, Gemma Carim, els regidors de Medi Ambient de la Palma d'Ebre i Flix i el regidor a l'oposició de Tivissa. En total nou alcaldes, divuit regidors i tres entitats.