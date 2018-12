El Banc dels Aliments recull més de 350 quilos de menjar a l'Ebre

La fira de Nadal de Tortosa i el primer Torneig Solidari del C.F. Tortosa han estat dos dels moments solidaris de Nadal

Actualitzada 29/12/2018 a les 17:12

Aquest Nadal serà una mica millor per aquelles famílies que es troben immerses en la pobresa alimentària al nostre territori gràcies a dues accions solidàries que han aconseguit recollir més de 350 quilos d’aliments bàsics i nadalencs.El passat 16 de desembre, durant la Fira de Nadal, es va poder col·laborar a través del tió solidari, organitzat pels comerciants del Nucli Antic de Tortosa i avui, dissabte, s’han recollit aliments al primer Torneig Solidari organitzat pel C.F. Tortosa. En ambdues ocasions els més petits i les seves famílies han estat els que han aportat aliments per ajudar a posar el plat a taula d’aquelles famílies més necessitades de les Terres de l’Ebre.Aquest matí, durant la inauguració del torneig de futbol, el coordinador del Banc dels Aliments a les Terres de l’Ebre, Òscar Ologaray, ha destacat que «avui són els més petits els qui participen en la nostre campanya, hem de conscienciar als infants que la pobresa alimentària no només es troba a les grans ciutats o a altres continents, sinó que també està present a les poblacions ebrenques». Ologaray ha agraït a tots els que han fet les aportacions incidint en què «aquestes festes tots farem sopars familiars, d’empresa o amb amics, però hem de tenir present que hi ha veïns als quals, si no els ajudéssim, no podrien sopar».L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, ha volgut posar en valor els bons resultats de la col·laboració público-privada a la ciutat reivindicant que l’ajuntament de Tortosa està sempre al costat d’aquestes iniciatives solidàries.