Nova convocatòria per instar a canviar les balises lluminoses dels parcs eòlics de la Terra Alta i l'Anoia

El Govern torna a oferir subvencions al 2019 perquè se substitueixin les llums roges fixes i les blanques intermitents

Actualitzada 27/12/2018 a les 11:55

El Govern ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), aquest dijous, la tercera i última convocatòria de subvencions per substituir les balises lluminoses dels parcs eòlics que causen contaminació lumínica i molèsties. El Departament de Territori i Sostenibilitat està tancant la tramitació de les subvencions d'enguany a set parcs eòlics de les comarques de les Garrigues, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta, per un import total de 111.307 euros. Els ajuts han servit per canviar 76 balises de llum roja fixa en aerogeneradors i senyalitzar-los per garantir la seguretat aèria. Queden ara una vintena de balises més a la Terra Alta i l'Anoia que cal canviar i la Generalitat insta les instal·lacions a acollir-se a la nova convocatòria.La llum blanca intermitent a les balises dels molinets eòlics té un impacte significatiu sobre el medi nocturn i genera molèsties a l'entorn. La llum vermella intermitent, en comparació amb la blanca intermitent, disminueix l'impacte sobre les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici de la fauna, la flora i els ecosistemes en general, i també minimitza les molèsties i els perjudicis.En el cas d'instal·lacions que causen molèsties o perjudicis per l'alta densitat d'aerogeneradors senyalitzats i la proximitat a nuclis habitats, la normativa catalana de prevenció de la contaminació lumínica preveu que se'ls pugui requerir l'aplicació de les mesures de correcció necessàries.