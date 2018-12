El subdelegat del govern espanyol a Tarragona defensa que és compatible amb les polítiques per reduir el consum de combustibles fòssils

Actualitzada 27/12/2018 a les 13:17

El Consell de Ministres d'aquest divendres aprovarà la segona i última pròrroga d'explotació de la plataforma d'extracció petrolífera Casablanca de Repsol, situada davant de les costes de l'Ebre. Com ha comunicat el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, l'executiu ha entomat les reivindicacions del territori i ha valorat la importància de mantenir els llocs de treball - 120 directes- per atorgar un permís d'explotació per deu anys més. Sabaté ha defensat que ampliar la concessió «no és incompatible» amb la política de reducció de consum dels combustibles fòssils que defensa el govern espanyol, d'acord amb la Unió Europea i els acords internacionals per reduir els efectes del canvi climàtic.