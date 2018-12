L'aturada de Casablanca provoca pèrdues de 110.000 euros cada dia

És el valor dels 2.000 barrils diaris que s'extrauen a la plataforma que cessa l'activitat avui dijous a les 23.59 h, a l'espera que el Consell de Ministres aprovi la pròrroga demà

Actualitzada 26/12/2018 a les 20:51

40 MEUR anuals

La interrupció inevitable avui de les operacions d'extracció de petroli a la plataforma Casablanca comportarà pèrdues milionàries per cada dia d'aturada. Dit d'altra manera, la companyia Repsol deixarà de facturar una mitjana de 110.000 euros corresponents als 2.000 barrils que produeix al dia. Les pèrdues, però, podrien ser més grans, tenint en compte que el preu del barril de brent oscil·la cada dia i, tot i que es troba en els mínims (ahir es cotitzava a 53,86 dòlars), al mes de novembre, sense anar més lluny, es va situar fins als 64,75 dòlars el barril. A aquesta pèrdua de riquesa vinculada a la producció, cal afegir les pèrdues que suposa també el cessament de l'activitat a totes les empreses auxiliars que depenen del funcionament de Casablanca.El procés d'aturada de l'activitat de la plataforma Casablanca de Repsol va començar de forma progressiva fa dies, després que la concessió de la segona pròrroga per a continuar l'activitat no entrés en l'ordre del dia del Consell de Ministres del passat 21 de desembre, el qual es va celebrar a Bacelona. Des d'aleshores, la companyia es va començar a preparar perquè a les 23.59 hores d'avui, 27 de desembre, Casablanca hagi deixat de funcionar completament. Repsol manté la mirada posada en el Consell de Ministres que s'ha de celebrar demà, 28 de desembre, tot i que no ha transcendit si, aleshores, el Govern donarà el vistiplau a la segona pròrroga que ha de mantenir l'activitat al llarg d'una dècada més. En el millor dels casos, si el Consell de Ministres de demà aprovés el tràmit, la plataforma Casablanca no podria començar a estar en ple funcionament fins, almenys, ja entrat el mes de gener. Primer, perquè, després de l'aprovació per part de l'òrgan governamental, la concessió de la pròrroga ha de ser publicada al Boletín Oficial del Estado –el que suposa almenys un dia més– i, segon, perquè la posada en funcionament de la planta ha de ser progressiva com, de fet, s'ha estat duent a terme la seva aturada. Hores d'ara el territori no contempla altre escenari que no sigui el de concedir la segona pròrroga acordada l'any 1978, quan es va aprovar la concessió. Es dóna la paradoxa que la concessió dels pous que s'exploten des de Casablanca continuen vigents més enllà de la data límit –la mitjanit d'avui– en què expira la de la plataforma.La plataforma Casablanca dóna feina a 120 llocs de treball altament qualificats, a banda de molts altres estretament lligats a les empreses auxiliars que hi depenen de la seva activitat, com ara l'helicòpter que transporta, setmanalment, el personal de la plataforma o bé la base en terra, que s'ubica als Garidells.D'altra banda, es calcula en 150 milions d'euros la pèrdua d'inversions que s'haurien de fer al llarg dels 10 anys de pròrroga de què pot gaudir la instal·lació, en cas que no es doni el vistiplau per part del Consell de Ministres.La incertesa generada abans del 21 de desembre, quan s'esperava l'aprovació per part del Consell de Ministres, va provocar que les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Tortosa es pronunciessin a favor de mantenir la infraestructura industrial situada a alta mar. Les organitzacions empresarials van subratllar la important pèrdua de llocs de treballs directes, a més dels indirectes i l'efecte induït per diferents negocis de la zona, que suposarà l'aturada.Segons les cambres, quedarien sense efecte contractes de serveis valorats en 16 milions d'euros l'any. Les organitzacions van demanar, aleshores, celeritat al Consell de Ministres i que concedís la pròrroga de la concessió que, finalment, no es va produir. La companyia Repsol ha complert amb tots els requisits tècnics i administratius per seguir extraient uns 2.000 barrils de petroli al dia, els quals tenen un valor anual d'uns 40 milions d'euros.