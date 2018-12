Una altra casa s'ensorra al nucli antic de Tortosa

És el quart habitatge que cau en dos mesos però no hi ha cap persona afectada

Actualitzada 26/12/2018 a les 19:34

Una casa deshabitada s'ha ensorrat aquest dimarts al barri de Sant Clara de Tortosa, segons ha denunciat l'associació Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa. L'habitatge que s'ha esfondrat no estava habitat i no hi ha cap persona afectada. És el quart habitatge que s'ensorra des de l'octubre al casc històric de la capital ebrenca. Després de les llevantades dues cases de quatre pisos es van esfondrar al carrer Montcada, incident que va obligar a desallotjar per seguretat 23 persones dels edificis del davant. Uns dies després també va caure la coberta d'un altre edifici a la plaça Mossèn Sol.El cap de l'oposició a l'Ajuntament de Tortosa, el portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordan, ha demanat a través de les xarxes socials que es tiri endavant el pla local d'habitatge que el consistori es va comprometre a fer fa quatre anys.Segons fonts de l'Ajuntament, la casa que ha caigut tenia un requeriment del consistori i s'havia d'enderrocar abans del 24 de desembre. L'habitatge està situat al carrer Tras Puríssima de barri de Sant Clara.