Els impositors de la Cooperativa de l'Aldea comencen a recuperar els estalvis set anys després de la fallida

També la Cooperativa de Cambrils ha retornat la meitat dels diners atrapats als creditors

Actualitzada 26/12/2018 a les 12:22

Activitat sanejada

Situació anàloga a Cambrils

Set anys després de la fallida de la secció de crèdit, la Cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre, ha fet el primer retorn de part dels estalvis entrampats dels socis i proveïdors. El gran gruix dels 408 afectats van rebre, entre dimarts i dimecres passat, el primer pagament. Fins al 2030, si abans no hi ha una sentència judicial que indemnitzi l'entitat agrícola, s'aniran pagant els 4,5 milions d'euros de l'endeutament amb els impositors. També la Cooperativa Agrícola de Cambrils, al Baix Camp, ha abonat més de la meitat dels 32,5 milions d'euros que deu als socis des del tancament de la caixa agrària. En concret, amb el pagament que es va fer al juny s'ha retornat el 56%. Les dues cooperatives han fet remuntar l'activitat els últims exercicis i esperen que es fixi aviat data pels judicis.Tots els socis i impostors de la Cooperativa de l'Aldea que, com preveia el conveni, han comunicat el conte bancari on volien rebre els diners, ja han rebut el primer pagament per recuperar els seus estalvis. "Ho ha portat el gran gruix i es va fer el pagament la setmana passada, perquè s'havia de fer abans del 31 de desembre, però s'havia anunciat que seria abans de les festes i així ho hem pogut fer", ha explicat el gerent de la cooperativa, Jordi Dolcet. "Han estat uns set anys d'un viacrucis bastant dur però s'ha aconseguit arreplegar els diners i fer el primer retorn. Ara cal esperar l'any següent per anar fent-ho així", ha afegit.El pagament es fa amb percentatges anuals, independentment dels estalvis entrampats que es tingui. El conveni, aprovat el 2015, preveu que s'hagi retornat el 50% dels 4,5 milions d'euros pendents des d'enguany fins al 2025, i que s'acabi de pagar entre 2026 i 2030. Tots aquells afectats que encara no han presentat la documentació també seran atesos en el moment que ho facin i no perdran cap dret. "Havíem de complir el conveni abans del 31 de desembre però els que queden, el dia que vinguin, demà, d'aquí un mes o d'aquí dos anys, els diners són seus i se'ls atendrà. No han perdut res per no haver vingut ara", ha explicat el gerent de l'entitat."Ara hem de continuar l'activitat de les hortalisses que és el que sabem fer", ha assenyalat Dolcet. De fet, ja fa dos exercicis que s'han deixat enrere les pèrdues i es tanquen les campanyes amb cert benefici. "No és molt, però hem recuperat el volum d'activitat i cada campanya volem que sigui millor tot i que, de vegades, no són tan justes com haurien, com va passar amb la carxofa l'any passat o la síndria. Això afecta el pagès però també la cooperativa", ha dit el gerent.També s'està pendent de saber alguna cosa del procés judicial que està en marxa contra l'exgerent i l'antiga junta. Set anys després de la fallida, que es va produir el 30 de novembre de 2011, s'han presentat proves, documentació i recursos, però encara no se sap quan podria celebrar-se el judici. "Si hi hagués una sentència favorable econòmicament podríem arribar a parlar d'avançar pagaments i no esperar tants anys, perquè aquests diners no són de l'activitat i anirien directament als creditors", ha assegurat Dolcet.L'actual gerent de la Cooperativa de l'Aldea ha agraït el suport, tant social com econòmic, que han rebut aquests set anys de l'Ajuntament de l'Aldea i la Diputació de Tarragona i ha lamentat que altres administracions no hagin fet el mateix. "Encara hi són a temps", ha instat.També els creditors de la Cooperativa de Cambrils han recuperat el 56% dels seus estalvis, 18 milions d'euros. El darrer pagament es va fer a principis d'estiu, com determina el pla de viabilitat. El procés judicial pel cas de Cambrils està en fase d'instrucció fins al febrer de l'any que ve després que el jutge declarés el cas com a causa complexa i demanés que un pèrit judicial revisi la comptabilitat de la Cooperativa d'entre el 2009 i el 2015. Fins ara, els pagaments s'han fet subrogant préstecs però aquesta via no garanteix que es puguin retornar tots els diners als impositors.L'actual junta no descarta que calgui vendre patrimoni o assumir els pagaments amb els diners del volum de negoci de l'activitat ordinària. De moment, l'activitat té bons resultats a l'entitat agrícola del Baix Camp i s'han tancat els darrers tres exercicis en positiu. L'entitat ha donat llum verda a internacionalitzar un dels seus olis verge extra, forma part de l'associació QVExtra Internacional i compta amb el segell SIQEV, i és l'única al país amb certificació IFS de seguretat alimentària.