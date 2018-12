La flama d'una llar de foc hauria afectat el sostre de l'habitatge i s'hauria estès per tota la planta

Actualitzada 25/12/2018 a les 12:15

A les 20.33 hores de la nit del 24 de desembre, els Bombers de la Generaitat van rebre l'avís d’un incendi a una casa del carrer de Joan Miró número 55 a la localitat de Deltebre.Quan van arribar els primers efectius es van trobar amb un incendi que ja estava molt desenvolupat. Segons fonts des Bombers, l'incendi hauria començat a la llar de foc i va afectar el sostre d’una casa de fusta d’una sola planta. Cap persona va resultar ferida i tampoc va ser necessari fer cap desallotjament perquè a l’arribada dels Bombers, que van activar 10 dotacions, ja no hi havia ningú a l’interior.Poc després de les 2 de la matinada el foc ja es va donar per extingit