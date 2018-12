Ascó I es connecta de nou a la xarxa després de la 26a recàrrega de combustible

Més d’un miler de treballadors participen en les operacions, amb una inversió de 23,3 MEUR

Actualitzada 24/12/2018 a les 15:29

La central nuclear Ascó I es va tornar a connectar a la xarxa elèctrica diumenge passat al matí un cop acabada la 26a recàrrega de combustible. Més d'un miler de treballadors han participat en l'execució de les activitats programades durant la parada, que ha suposat una inversió de 23,3 milions d’euros per a l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV). El procés de recàrrega de combustible ha consistit en substituir 60 dels elements combustibles que conformen el nucli del reactor per afrontar el 27è cicle d'operació. A més, s’ha aprofitat per fer diverses actuacions de manteniment i de millora.En conjunt, s'han executat més de 13.000 ordres de treball i s'han implantat 41 modificacions de disseny i onze substitucions de components com a anticipació a l'obsolescència dels seus materials, amb l'objectiu de mantenir a la planta plenament preparada per afrontar una operació a llarg termini, segons ANAV.D’entre les activitats que s’han fet destaca la substitució de quatre dels termoparells intranuclears, que formen part de la instrumentació utilitzada per mesurar la temperatura de l'aigua a l'interior del reactor i determinar la potència a la qual funciona.També s'ha fet una inspecció del fons del vas i de les toveres de branca calenta, la inspecció visual remota de la tapa del vas i la inspecció de tubs per corrents induïdes als tres generadors de vapor. A més, s'ha fet una revisió general de la turbina d'alta pressió i millores a l'estació de tractament d'hidrogen de l'alternador.La propera parada per recàrrega a les instal·lacions atòmiques d’Ascó està prevista per a l’abril vinent, quan la unitat número dos farà la 25a recàrrega de combustible.