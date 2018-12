Se li imputa un delicte per desordres públics, resistència a l'autoritat, amenaces i danys

Actualitzada 22/12/2018 a les 19:39

El jutjat d'instrucció número 2 de Tortosa ha deixat en llibertat sense mesures cautelars al jove detingut aquest divendres, 21 de desembre, per tallar l'AP-7 a l'Ampolla (Baix Ebre). El jove, de 25 anys i veí de Deltebre, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la jutgessa aquest dissabte al matí.Se li imputa un delicte per desordres públics, resistència a l'autoritat, amenaces i danys. Segons el seu advocat, Òscar Grau, en l'atestat dels Mossos d'Esquadra se l'acusa de ser la persona que va encendre la columna de pneumàtics que tallava l'autopista. La policia catalana també va detenir dues persones més divendres. El seu arrest va quedar sense efecte ahir al vespre.