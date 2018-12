Tallada l'AP-7 a l'Ampolla per les protestes pel 21-D

Diversos furgons d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra s'han personat al lloc

Els CDR avancen i surten els antiavalots. Els mossos avisen que ja estan avisats i q si no marxen s'atenen a les conseqüències pic.twitter.com/0OyGSsQizh — Ferdinand Reyes ️ (@ferranrego) 21 de desembre de 2018

Altres vies afectades a Catalunya

Les protestes amb motiu de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona han començat pocs minuts abans de les sis del matí amb talls a diverses carreteres. Entre les carreteres afectades hi ha l'AP-7 a l'alçada de l'Ampolla, on els CDR ebrencs s'han instal·lat a primera hora del matí, concretament minuts abans de les 6h, per impedir el pas als vehicles per aquesta via ràpida. La carretera està tallada en ambdós sentits entre els quilòmetres 309 i 308,5. Els manifestants s'han concentrat en aquest punt de l'autopista poc abans de les i han fet una gran pila de pneumàtics. A diferència d'altres punts però, aquesta pila de pneumàtics de moment no s'ha cremat. Al lloc hi ha un gran desplegament dels Mossos d'Esquadra amb un gran nombre de furgonetes d'antiavalots.Pel que fa a l'afectació que aquest tall té en la circulació viària, el Servei Català de Trànsit ha informat que s'estan fent desviaments cap a la N-340. A causa d'això, aquesta via circula més carregada de l'habitual amb circulació intensa i algunes retencions, tot i que des del servei viari apunten que no hi ha cues de vehicles excessivament llargues.En relació a la resta de Catalunya, també estan afectats els accessos a la ciutat de Barcelona i a diversos punts de la Ronda de Dalt i de la Ronda Litoral, així com diversos punts cèntrics de la ciutat comptal. També està tallada l'A-2 a Alcarràs en els dos sentits de la marxa. La N-II està tallada en els dos sentit de la marxa a Bàscara. Altres carreteres afectades són la C-58 a Vacarisses, C-65 a Llambilles, la C-25 a Campllong i la C-31 a Verges. La C-16, a l'altura de Manresa, el tall ha durat poca estona i la circulació ja està restablerta.En diversos punts els manifestants han cremat pneumàtics per tallar les vies. En el cas de la C-58 a Vacarisses, han tallat un arbre i l'han deixat al mig de la via.Pel que fa a les rondes, una cinquantena de persones han tallat poc després de les 6 del matí la Ronda Litoral en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Montjuïc. Poca estona després, ja s'ha obert la circulació en sentit Llobregat. Les protestes també afecten la Ronda de Dalt a l'altura d'Esplugues de Llobregat per una concentració i a Cornellà en tots dos sentits. Tampoc es pot circular per un tall a la B-23 a Sant Joan Despí de sortida de Barcelona i un altre a la B-20 a l'altura de Montigalà, a Badalona.Pel que fa a les incidències al centre de Barcelona, els CDR han tallat punts com l'avinguda Diagonal amb passeig de Gràcia. També hi ha una concentració a la plaça Espanya que avança per l'avinguda Paral·lel. Ocupen la calçada en sentit mar. D'altra banda, una altra protesta talla el trànsit en sentit Llobregat a Gran Via amb Llacuna, la C-31. La Guàrdia Urbana està fent desviaments en tots aquests casos.