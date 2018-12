La CUP denuncia una càrrega policial dintre del bar de l'estació de l'Ampolla

El CDR Terres de l'Ebre crida a mobilitzar-se davant de la comissaria dels Mossos de Tortosa

⚠️Tothom a la comissaria dels Mossos de Tortosa!!!



⚠️ 4 detinguts



Paraules dels @mossos "corred ratillas", "ya os tenemos", "no os vais a escapar".



Els dos últims detinguts ha sigut una càrrega dins un bar.



Prou impunitat policial. Govern "efectiu" #Dimissió JA! pic.twitter.com/BbpAmKcQyb — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 21 de desembre de 2018

Han detingut alguns participants en el tall de l'AP7 de l'Ampolla. Estem davant dels Mossos de Tortosa donant suport i demanant el seu alliberament. Us esperem! pic.twitter.com/1fKaH1sodE — Alons Navarro (@Katxins) 21 de desembre de 2018

La CUP denuncia una operació repressiva dels Mossos d'Esquadra aquesta tarda en un bar de l'Ampolla. Segons el partit han incomplert «totalment la llei» i demana explicacions al govern per saber qui ha donat l'ordre.L'actuació dels Mossos s'ha produït a les cinc de la tarda, quan ja feia hores que s'havia acabat el tall de l'AP-7, així com el de l'N-340. En aquesta, un grup nombrós d'agents antidisturbis haurien entrat dins un establiment del municipi destrossant el mobiliari. Després han procedit a la detenció de dues persones.En acabar-se el tall, els Mossos d'Esquadra haurien iniciat una càrrega policial i una persecució de les activistes que ja abandonaven el lloc dels fets per tornar cap a casa, a través de conreus i diferents carrers del municipi, on han identificat a una quarantena de persones.Al cap de mitja hora, quatre furgons de la BRIMO s'haurien dirigit cap a un grup de persones que havia escapat d'aquesta persecució i haurien identificat a una desena de persones a les pròpies roques de l'espigó de la platja o n'han detingut dues més, una de les quals ha hagut de requerir atenció sanitària. Alguns testimonis han denunciat que alguns agents portaven porres extensibles, de caràcter il·legal.Al voltant de les 5 de la tarda, un grup d'antidisturbis dels Mossos haurien assaltat el bar de l'estació de l'Ampolla destrossant tot el mobiliari del bar i agredint a les persones que hi havia a l'interior de l'establiment. Allí han detingut a dues persones, les quals haurien traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tortosa.Laia Estrada, portaveu nacional de CUP, ha denunciat que «els fets que han succeït aquesta tarda a l'Ampolla són del tot inadmissibles i vulneren tots els protocols policials, el que demostra un cop més que els abusos policials són una pràctica habitual en els darrers mesos».Des del CDR Terres de l'Ebre asseguren que els mossos han utilitzat frases com «corred ratillas», «ya os tenemos» o «no os vais a escapar». Per aquest motiu han fet una crida a la població perquè es mobilitzi aquesta tarda davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Tortosa per denunciar l'actuació policial.