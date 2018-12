Obert un expedient sancionador per l'ús de pals en un correbous d'Alcanar

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, havia enunciat erròniament una sanció contra un altre acte al juny, però finalment aquesta és l'única sanció interposada per la Generlitat contra correbous enguany

L'única sanció contra un correbou imposada, fins aquests moments, per la celebració de correbous a les Terres de l'Ebre al llarg d'aquest 2018 correspon a un acte que va tenir lloc a Alcanar el passat 18 de juny. Obert arran la denúncia de l'entitat animalista ACTYMA, l'expedient sancionador del Servei del Joc i d'Espectacles de la Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, suposa una multa d'entre 601 i 60.000 euros als organitzadors i controladors de l'espectacle per l'ús de pals per pegar els animals. Aquest dimecres, en una roda de premsa de balanç de la temporada taurina, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va apuntar, erròniament, que l'acte sancionat havia tingut lloc a finals de juny. Els animalistes han rectificat el delegat en un comunicat.Tot i que un d'aquests espectacles, el 22 de juny a Sant Jaume d'Enveja, va ser també denunciat per l'entitat animalista ACTYMA pel mateix motiu, l'expedient del cas continuaria obert i pendent de resolució, segons Pallarès. Del total de tretze denúncies presentades aquest 2018, de moment, només una ha acabat amb sanció, dos han estat arxivades i les deu restant continuen obertes.