L'aturada de Casablanca pot suposar la pèrdua de 150 MEUR en inversions

El Consell de Ministres de demà hauria d’aprovar la concessió de la pròrroga per continuar l’activitat i evitar que aturi màquines

Actualitzada 19/12/2018 a les 19:46

2.000 barrils diaris

La pèrdua de 120 llocs de treballs altament qualificats i ben remunerats i, al mateix temps, la reducció immediata de l’activitat a l’aeroport de Reus (on hi ha la base de l’helicòpter de Repsol), al port de Sant Carles de la Ràpita i el tancament de la base en terra, que s’ubica als Garidells. Aquest és l’escenari més visible i immediat amb què es trobarà el territori si el Consell de Ministres de demà divendres no aprova la concessió de la pròrroga per a continuar l’activitat de la plataforma Casablanca de Repsol, l’única plataforma de producció de petroli d’Espanya que s’ubica a poc més d’una quarantena de quilòmetres de la costa tarragonina.El termini de la concessió de la plataforma expira el pròxim 27 de desembre i el govern de Pedro Sánchez hauria de donar el vistiplau a la pròrroga aquest mateix divendres per evitar que les instal·lacions aturi màquines i cessi l’activitat.El tancament de la plataforma Casablanca suposarà la pèrdua d’inversions totals pròximes als 150 milions d’euros que s’han dut a terme al llarg dels darrers deu anys de pròrroga de la concessió. Tindria, de fet, un impacte directe social, ja que suposaria també la pèrdua d’una part del compromís de Repsol al territori que es materialitza en forma de conveni. Alguns d’aquests convenis han permés, per exemple que es garanteixi la prestació d’un servei de transport públic adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i altres necessitats socials, com en el cas de l’acord que ha firmat la companyia amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. Entre aquests convenis amb les institucions tarragonines destaquen també els signats amb la Cambra de Comerç de Tortosa, l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, a banda de les beques de formació que atorga Repsol i la seva col·laboració en els projectes de recerca.La plataforma Casablanca produeix al voltant de 2.000 barrils equivalents de petroli al dia –uns 110.000 euros de riquesa diaris– i és, de fet, l’única d’extracció d’aquest combustible que existeix al país. La pèrdua d’aquesta quantitat de barrils implicaria haver-lo d’importar, amb el consegüent impacte que això suposarà a la balança comercial del país que pràcticament depèn en la seva totalitat de les compres exteriors de petroli i gas.La producció anual de petroli de la plataforma suposa un valor aproximat de 40 milions d’euros. A tot això, cal sumar el conjunt d’activitats de transport, logística, subministrament, entre d’altres, que es generen al voltant d’aquesta instal·lació. La seva producció, històrica al territori, és especialment cabdal per a comarques com el Baix Ebre o Montsià, on hi ha més necessitat de qualsevol mena d’activitat econòmica.La concessió li fou atorgada el desembre de 1979 per un període de 30 anys, prorrogables per dos períodes addicionals de deu anys més. Fa un any, l’empresa va demanar la concessió de la darrera pròrroga. La companyia ha satisfet tots els requisits tècnics i administratius per tal que li sigui concedida.El futur de la plataforma Casablanca depèn del que succeeixi divendres al Consell de Ministres del Govern central que s’ha de celebrar el 21 de desembre a Barcelona.