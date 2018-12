Un detingut per robar un sagrari de l'església dels Valentins

L'home de 50 anys i veí de La Sènia també va entrar al centre cívic del municipi

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un home de 50 anys i veí de La Sènia per robar a l’església parroquial Sant Antoni de Pàdua i al centre cívic dels Valentins, a Ulldecona (Montsià). Els dos robatoris van passar dimarts de la setmana passada. El rector de la parròquia va denunciar que havien sostret un sagrari de l'església, on van accedir trencant una finestra. En el cas del centre cívic, no es va sostreure res però es va desmuntar el vidre d’una finestra i trencar una de les portes de l’interior. El sagrari ha estat retornat al responsable del temple. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions d’altres persones relacionades amb els robatoris.El detingut, que ja tenia antecedents per fets contra el patrimoni, va ser posat en llibertat després de declarar en seu policial i queda pendent de comparèixer davant l’autoritat judicial competent.