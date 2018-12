L'home que circulava amb la furgoneta ha resultat ferit lleu

Actualitzada 19/12/2018 a les 11:14

Un home ha mort, el matí d'aquest dimecres 19 de desembre, en una col·lisió a la TV-3319 a Ulldecona en que s'han vist implicats un tractor i una furgoneta.El sinistre s'ha produït a les 9.13h al quilòmetre 5 de la carretera TV-3319, al terme municipal d'Ulldecona, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit. Una furgoneta i un tractor han patit una col·lisió per encalç, motiu pel qual el tractor ha patit una sortida de via. Com a conseqüència, el conductor del tractor ha mort.Per la seva banda, l'home que circulava amb la furgoneta ha resultat ferit lleu. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha traslladat al lloc i l'ha evacuat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Al lloc també s'hi han personat els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra.