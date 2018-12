Arxivada la investigació contra l'alcalde de Roquetes pels llaços grocs

Paco Gas celebra la decisió del jutge i reitera que l’Ajuntament no va col·locar els símbols

Actualitzada 19/12/2018 a les 15:06

El jutge ha arxivat provisionalment la investigació contra l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, per un suposat delicte contra la Llei Electoral. A Gas se l’investigava per l’aparició de llaços grocs en edificis municipals durant la campanya de les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017. Segons ha fet públic el consistori aquest dimarts, l’Ajuntament va rebre dilluns la interlocutòria on es comunica el sobreseïment. Si no hi ha cap instància que hi presenti recurs, el cas quedarà arxivat. L’alcalde ha celebrat la decisió del jutge i ha recordat que el consistori «no tan sols no va col·locar llaços grocs, sinó que va acatar el mandat de la Junta Electoral retirant-los l’endemà d’haver rebut els requeriments».Gas ha apuntat que el 20 de setembre, quan va declarar davant del jutge, ja va assegurar que l’Ajuntament no havia col·locat ni havia instat a col·locar llaços grocs als edificis públics. «El que no es farà des de l’Ajuntament és oposar-se a la voluntat popular i a la lliure expressió que totes les persones de forma individual tenen», ha afegit.Per a l’alcalde de Roquetes, «aquesta decisió judicial és un reconeixement a un fet que està avalat per la llibertat d’expressió i que no és cap delicte».