Tornen a tancar els parcs de bombers d'Ulldecona i Ascó per manca d'efectius

La Subdirecció General Operativa rebaixa els mínims d’efectius de Tarragona a Reus dels 9 habituals a 7, i a Cambrils, de 4 a 3

Actualitzada 17/12/2018 a les 21:16

Parcs tancats

Els parcs de Bombers d’Ascó i d’Ulldecona van tornar a tancar ahir després que no hi hagués efectius suficients per operar. El d’Ulldecona ja va tancar dissabte i ell d’Ascó, la passada setmana. De fet, aquests són només dos dels set parcs que podrien tancar entre avui i el pròxim dia 15 de gener, quan finalitzaran les mesures excepcionals que ha posat en marxa la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis per mantenir l’operativitat del servei davant la negativa d’aquest a realitzar hores extraordinàries voluntàries com a mesura de protesta.La subdirecció general d’Operativa del cos de Bombers va marcar ahir quins són els parcs de bombers prioritaris que s’han de mantenir coberts, tot i que amb un nombre rebaixat d’efectius del que és habitual. Així, els parcs de Bombers de Tarragona i Reus, on habitualment fan guàrdia un mínim de nou efectius, fins al 15 de gener, el mínim serà de set. Al Vendrell, el mínim de bombers per a les guàrdies serà de quatre i, a Valls i a Cambrils, de tres, quan en aquesta darrer parc l’habitual són quatre. Els mínims de contingència als parcs de Tortosa, Amposta i Móra –que són els que es mantindran oberts prioritàriament a les Terres de l’Ebre– s’han fixat en quatre bombers. Convé recordar que, en condicions normals, les guàrdies a Tortosa són de cinc efectius.El fet que el cos de Bombers s’hagi negat a fer hores extres està posant en evidència la manca de personal arreu de Catalunya. La impossibilitat de cobrir els mínims en uns parcs que es consideren prioritaris actua amb la dinàmica dels vasos comunicants i provoca el tancament d’altres a causa dels desplaçaments. Així, fins al 15 de gener, hi ha set parcs de bombers que podrien tancar, com ja ho han fet Ascó i Ulldecona, compromentent així el temps de resposta en el servei en alguns punts del territori en cas d’emergència. Es tracta dels parcs de l’Hospitalet de l’Infant, de Falset, de Montblanc, el de Gandesa, el de l’Ametlla de Mar, així com els esmentats d’Ulldecona i Ascó.