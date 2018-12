Dos detinguts per robar 12.000 euros en tabac en un estanc dels Reguers

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions

Actualitzada 18/12/2018 a les 17:25

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 de desembre dos veïns de Tortosa, de 23 i 29 anys i nacionalitat espanyola, com a presumptes autors del robatori amb força en un estanc del nucli dels Reguers. Els autors dels fets haurien accedit a l'interior de l'establiment la matinada del passat 28 de novembre trencant un barrot de ferro d'una de les finestres per endur-se tabac valorat en més de 12.000 euros. Les indagacions posteriors, arran dels inicis obtinguts, va permetre determinar l'autoria del robatori i la posterior detenció. Els detinguts van quedar en llibertat un cop van declarar en seu policial i resten pendents de ser citats davant l’autoritat judicial.La policia manté la investigació oberta i no descarta noves detencions per delictes de receptació, és a dir, els compradors del tabac sostret. El Codi Penal castiga aquest delicte amb penes de presó que poden arribar als tres anys.