Arxiven la investigació contra els Mossos per identificar els llevallaços

La Fiscalia veu «desencertada» la identificació de catorze persones a l'Ebre però no delicte

Actualitzada 18/12/2018 a les 14:37

La Fiscalia veu «desencertat» que els Mossos d'Esquadra identifiquessin catorze persones, entre elles un Guàrdia Civil, que treien llaços grocs a Tarragona i recrimina a la Generalitat que deixés entreveure que podien ser «severament» multats, si bé arxiva la investigació en no constituir delicte.Així ho sosté la Fiscalia Superior de Catalunya en un escrit en què arxiva les diligències obertes a instàncies d'Impuls Ciutadà, en concloure que no hi va haver infracció penal en la identificació a catorze persones que a l'agost passat treien llaços grocs a Móra la Nova, Tivissa i Vandellòs, si bé ordena a la Fiscalia de Tarragona que investigui la filtració a particulars de part de l'atestat policial.