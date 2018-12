S'enfronta a dos anys i mig de presó per fer obres il·legals en una masia de l'Ampolla

La fiscalia vol que la propietària del terreny enderroqui les construccions i pagui una multa de 6.500 euros

Actualitzada 17/12/2018 a les 17:55

La Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona demana dos anys i mig de presó i una multa de 6.500 euros per a una dona acusada de fer obres il·legals en una masia de l’Ampolla (Baix Ebre), en una zona inclosa a la Xarxa Natura 2000. Segons l’escrit d’acusació del ministeri fiscal, en lloc de rehabilitar la masia per engegar-hi un negoci de turisme rural, es va descobrir que s’hi construïa un habitatge en un magatzem agrícola i una piscina de 72 metres quadrats. Les irregularitats es van descobrir el març del 2016 a la zona de la partida de la Bassa -just als límits de l’Espai d’Interès Natural del Delta de l’Ebre-, arran d’una inspecció de l’equip tècnic municipal de l’Ampolla.Segons la fiscalia, el maig del 2010 el Departament de Medi Ambient i Habitatge havia informat desfavorablement el projecte. L’any 2016, però, la inspecció va detectar la paralització d’obres a la masia i l’habilitació d’un habitatge al què havia de ser el magatzem agrícola. A més, la piscina no autoritzada estava envoltada d’una zona pavimentada d’uns 160 metres quadrats, a més d’una caseta prefabricada per guardar-hi estris i d’una pèrgola de deu metres quadrats.El fiscal conclou que els fets constitueixen un delicte contra l’ordenació del territori pel qual demana per a la propietària una pena de dos anys i mig de presó, una multa de divuit mesos amb una quota diària de dotze euros i la inhabilitació especial durant dos anys i mig per fer feines relacionades amb la construcció.En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia vol que l’acusada enderroqui les obres il·legals que encara quedin dempeus en un termini de dos mesos un cop hi hagi sentència ferma. Si no ho fa voluntàriament, els treballs els haurà d’assumir l’Ajuntament de l’Ampolla. El cas arribarà a judici al jutjat penal de Tortosa.