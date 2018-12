La Galera habilitarà una zona esportiva alternativa després del tancament de la pista

L'alcalde diu que estudien la insonorització de les instal·lacions i que habilitaran una partida pressupostària per a l'any vinent

L'Ajuntament de la Galera (Montsià) habilitarà una zona esportiva alternativa que doni servei de forma provisional després del tancament de la pista arran d'una sentència judicial per excés de soroll. El consistori assegura que ja disposa de l'indret mentre les instal·lacions actuals estiguin tancades a l'espera que s'insonoritzin adequadament. Una parella que va construir el seu habitatge al costat de la pista va denunciar el consistori per les molèsties acústiques que generava l'activitat. El govern municipal ha explicat que ha iniciat les gestions amb diverses empreses especialitzades per concretar la solució definitiva i habilitar una partida pressupostària per executar-les, complint la sentència.L'alcalde de la Galera, Ramon Muñoz, ha lamentat que el tancament impedeixi que «els joves i nens del poble no puguin fer cap mena d’activitat esportiva, ni tampoc gaudir d’unes instal·lacions que molts veïns les utilitzaven com a zona de reunió i d’esbarjo, amb la seguretat que permetien als usuaris de curta edat».Al mateix temps, es mostra contrariat davant del fet que «un sol veí pugui perjudicar tot el poble» i recorda que al voltant de les instal·lacions hi tenen l'habitatge una vintena de famílies. «Totes coincideixen a assegurar que no els suposa cap molèstia les activitats que es fan a la pista», assegura. En aquest sentit, retreu que haurà de ser «tot el poble» qui pagui les despeses d'insonorització «per una sola persona».En un comunicat, l'alcalde recorda que les instal·lacions ja existien quan el denunciant va construir la casa, fet pel qual mostra la seva sorpresa per la denúncia posterior. «És com si jo em poso a viure davant d'un col·legi i després el denuncio perquè els nens fan soroll al sortir de classe», exemplifica. Reconeix que el conflicte es va iniciar ja fa deu anys i que l'Ajuntament va aplicar mesures correctores que els denunciants van considerar insuficients.Malgrat tot, i d'acord amb la sentència, la pista pot continuar albergant les festes majors i altres actes populars, atès que les ordenances municipals permeten nivells de soroll més elevats aquests dies.