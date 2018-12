Unes 400 persones es manifesten per una «vida digna» i per revertir les retallades a Tortosa

La desena d'entitats socials i sindicats convocants no descarten noves accions de protesta

Actualitzada 15/12/2018 a les 16:27

Reunió la setmana que ve per estudiar noves accions de protesta

Unes 400 persones s'han manifestat aquest dissabte al migdia a Tortosa per reclamar una «vida digna» a les Terres de l'Ebre i per revertir les retallades en els serveis públics de la darrera dècada. Els organitzadors, una desena d'entitat socials i sindicals, entre ells, la PAH Ebre, Marea Blanca o la Lliga Contra el Càncer, s'han sumat a la convocatòria estatal en defensa del Sistema Públic de Pensions. «Avui ha sigut l'inici d'un moviment però això continuarà fins que repetim totes les retallades», ha subratllat Xesca Pérez, membre de Pensions Dignes Terres de l’Ebre i representant de la resta de convocants. A més, els organitzadors no descarten noves mobilitzacions.Centenars de persones han marxat pels carrers del nucli antic de Tortosa amb un clam unànime, dir prou a les retallades. A ritme de percussió i amb cartells reivindicatius els manifestants han reclamat la derogació de la reforma de les pensions, la recuperació del poder adquisitiu i una millor sanitat pública, entre altres mesures.«Durant més de deu anys hem tingut paciència i hem aguantat aquestes retallades però arriba un moment que s'han de revertir,», ha asseverat Xesca Pérez. Així mateix, ha remarcat que donada la «recuperació econòmica, el que no és just és que no es redistribueixi entre la població».De fet, ha denunciat que «no és de rebut» que un pensionista que cobra uns 600 euros hagi de triar entre pagar el lloguer o la hipoteca o bé pagar el menjar o els medicaments. I en aquest sentit, la representant de les entitats i sindicats ha reiterat que volen que s'aturin les retallades i que és l'hora de «conquerir» nous drets socials perquè insisteix que la ciutadania es mereix «una vida més digna».A més, també ha criticat la tasca dels representants polítics a les institucions públiques i els hi ha exigit que facin bé la seva feina. La manifestació ha acabat amb la lectura d'un manifest a la plaça de l'Àngel, on s'han aplegat tots els col·lectius en una rotllana amb les pancartes.Els organitzadors tenen previst reunir-se dilluns vinent per decidir si tornen a convocar noves mobilitzacions o accions de protesta. «Aquesta ha estat la primera presa de contacte i han confluït tots els drets socials, entre tots i totes decidirem quina serà la propera», ha apuntat Pérez.Les organitzacions convocants han estat els sindicats - IAC, UGT, CCOO, USOC, DARC- , i les entitats socials -PAH Ebre, Marea Blanca, Marea Pensionista d’Amposta, la Lliga Contra el Càncer, i Pensions Dignes Terres de l'Ebre.