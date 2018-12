Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a l'Aldea

La víctima és un home de 41 anys, de nacionalitat romanesa i veí d’Amposta

Un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat a l’AP-7. Concretament, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís d’una persona que ha trobat el cos sense vida d’un home al voral de l’AP-7, al punt quilomètric 317, a l’Aldea. Segons apunten les fonts policials, l’avís ha arribat quan faltaven cinc minuts per les cinc de la matinada.El servei d’emergències ha activat diverses patrulles dels Mossos i també tres ambulàncies del SEM que només han pogut certificar la seva mort, ja que quan han arribat, l’home ja no tenia vida. Els agents policials estan investigant les causes de la mort, tot indicaria que hauria estat atropellat, i també intenten esbrinar per què estava a l’AP-7. El Servei Català de Trànsit ha informat que la víctima és un home de 41 anys, de nacionalitat romanesa i veí d'Amposta.