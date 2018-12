La consellera d'Agricultura es reunirà amb entitats de la Terra Alta per parlar dels parcs eòlics

Teresa Jordà reconeix que davant la implantació eòlica s'ha de posar en valor que la comarca «ven territori i paisatge»

Actualitzada 14/12/2018 a les 12:48

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, es reunirà la setmana que ve amb les entitats econòmiques i socials de la Terra Alta per conèixer les mocions i recursos que ja han iniciat contra la implantació de nous parcs eòlics a la comarca. Després d'un primer contacte la setmana passa, s'han emplaçat a reunir-se en breu per discutir si s'amplia el nombre de centrals. «Es farà una reunió per veure què podem fer i en què podem ajudar. Tot comença per seure i parlar-ne», ha dit Jordà. La consellera ha posat en valor que quan es ven el producte de la Terra Alta «es ven territori i paisatge», un incentiu que es pot veure perjudicat amb la massificació eòlica, com defensen, entre d'altres, la DO Terra Alta i els cellers de la comarca.