Enxampen dos menors que es feien passar per sordmuts i demanaven diners pel carrer a Tortosa

Actualitzada 14/12/2018 a les 17:28

La Policia Local de Tortosa ha enxampat dos menors d'edat, de 15 i 17 anys, veïns d'Elx, que estaven demanant diners pels carrers de la ciutat, fent-se passar per sordmuts.Els adolescents ensenyaven un paper amb el logotip d'una entitat de sordmuts o persones amb discapacitat que era fictícia, i demanaven una col·laboració econòmica de dos o tres euros, en alguns casos cinc. Al final del dia podien arribar a recaptar entre 60 i 100 euros. Els comerciants de la ciutat van alertar a la policia a través del grup de whatsapp Antena Comercial que comparteixen.Els dos menors estan sota custòdia d'un germà més gran de 20 anys, que ha estat acusat per un suposat delicte d'utilització de menors per a la mendicitat. Dimarts es farà un judici ràpid.