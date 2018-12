Activada l'alerta del pla Inuncat per l'episodi de mala mar i fort vent que comença aquesta matinada

Protecció Civil demana precaució a espigons i esculleres

Actualitzada 13/12/2018 a les 15:36

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Inuncat per l'episodi de fort onatge previst pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) a partir de la propera matinada i fins a la mitjanit de divendres a dissabte. Hi poden haver onades de fins a quatre metres que provoquin afectacions al front marítim de la meitat nord del litoral i de Terres de l'Ebre. A més, també hi haurà fortes ratxes de vent de component est i nord, provocant mar creuada al Delta de l'Ebre i afectacions a la meitat nord del litoral català. Protecció Civil demana precaució a espigons i esculleres i no apropar-se al mar per evitar ser arrossegats per les onades. També reclama no col·locar-se al costat d'arbres i estructures que puguin caure quan hi hagi ventades.Així, recomana tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es facin prop de la costa. Protecció Civil ha recomanat als ajuntaments costaners el tancament dels accessos als espigons, esculleres i altres punts perillosos. Demana respectar aquestes mesures i evitar apropar-se al mar per fer fotografies o mirar com trenquen les onades.A més, el pla Ventcat està en estat de prealerta per la previsió de fortes ventades a partir del vespre. Hi haurà ratxes que poden superar el llindar els 90 quilòmetres per hora a les comarques del litoral de Girona i del nord de Barcelona.El fort vent també podrà afectar el terç sud de Catalunya, especialment les Terres de l'Ebre (a la zona dels Ports) i el Baix Camp, a més de les cotes altes del Pirineu.Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. En el moment de les ratxes més forts cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o objectes que puguin caure. Cal fixar bé o retirar tot allò que pugui caure de balcons i terrasses i tenir especial cura amb els elements de decoració nadalenca. En aquest sentit, Protecció Civil ha sol·licitat als ajuntaments on es preveuen més afectacions que reforcin les decoracions i altres elements del mobiliari.