Els vehicles militars vistos a l'Ebre pertanyen a unitats franceses

Els combois es dirigien al camp de maniobres de Chinchilla, Albacete, per participar en un exercici conjunt amb unitats espanyoles

Actualitzada 12/12/2018 a les 12:58

Els nombrosos vehicles militars vistos ahir dimarts a les Terres de l'Ebre pertanyen a unitats franceses, segons ha confirmat el Ministeri de Defensa al Diari Més. Els combois es dirigien al camp de maniobres de Chinchilla, a Albacete, per participar en un exercici conjunt amb les unitats espanyoles, tal com ha informat la mateixa font.La presència dels combois va aixecar una gran expectació a les xarxes socials, on diversos usuaris van fer comentaris al respecte. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, els vehicles es van aturat durant diverses hores en uns terrenys del Polígon Industrial Catalunya Sud de l'Aldea, prop de la sortida de l'autopista AP-7. Per altra banda, també es van poder veure diverses unitats durant el matí a Sant Sadurní d'Anoia.