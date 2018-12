Els bombers de Tortosa i Amposta funcionen amb efectius per sota del mínim legal

Els parcs de Tarragona, Reus i Valls també estarien prestant el servei amb menys funcionaris dels previstos per la normativa

Actualitzada 12/12/2018 a les 17:02

Els bombers dels parcs de Tortosa i Amposta han denunciat públicament que continuen prestant el servei amb un nombre d'efectius per sota del requeriment mínim legal. En el cas de Tortosa, treballen amb dos funcionaris menys dels que estableix la normativa, mentre que el d'Amposta ho fa amb un menys. En una situació similar, asseguren, es troben els parcs de Tarragona, Reus i Valls. Aquest mínim, recorden, es refereix a la dotació indispensable per garantir un servei de qualitat. Al marge del capítol de personal, denuncien mancances de material, vehicles o comandaments, entre d'altres. En el cas del parc d'Amposta, els bombers han enviat una carta a l'alcalde, Adam Tomàs, exposant-li que aquesta situació pot afectar el municipi i suposar un «risc de demora» en el cas de simultaneïtat de serveis.Segons precisen, el mínim de bombers per al parc de la capital del Montsià és de quatre, però actualment només hi ha tres professionals de guàrdia, és a dir, un 25% menys de la dotació que seria necessària. La situació, apunten, és fruit de la «mala planificació des de fa anys de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments». A banda de la manca de bombers professionals, recorden la de material i manteniment del vestuari, el material d'intervenció, els vehicles o les instal·lacions.Això, asseguren, els ha obligat durant anys a fer hores extres per mantenir el servei dins dels mínims legals -500.000 en total al llarg de 2017, asseguren-. Ara, però, i davant de la situació d'abandonament que denuncien, el col·lectiu ha decidit deixar de fer hores extraordinàries durant un mes, des del 10 de desembre fins el pròxim 10 de gener de 2019.