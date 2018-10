Tres detinguts en el desmantellament d'una plantació de marihuana en una finca rústica a Tortosa

Un dels arrestats tenia un canal especialitzat a internet, amb més de 9.000 seguidors, on difonia vídeos sobre com conrear les plantes

Actualitzada 11/10/2018 a les 13:00

Dos homes i una dona han estat detinguts per la policia espanyola en el desmantellament d'una plantació de marihuana instal·lada en una finca rústica a Tortosa (Baix Ebre). El màxim responsable disposava d'un canal a internet, amb més de 9.000 subscriptors, on difonia vídeos perfectament elaborats sobre el creixement de les plantes i on donava consells sobre les diferents varietats de cànnabis al mercat, fertilitzats, tractaments, reg o temperatura. En l'operació es van intervenir 138 plantes de cànnabis, 12 quilos de marihuana manufacturada i 270 envasos fitosanitaris per als cultius. A més del delicte contra la salut pública, se'ls imputa defraudació de fluid elèctric.L'operació va començar al setembre, quan la Policia Local de Tortosa va informar la policia espanyola sobre la possibilitat que hi hagués una plantació de marihuana en una finca rústica de la ciutat, llogada per una parella i on habitava un familiar encarregat del manteniment i vigilància de la instal·lació.Una de les zones de cultiu estava ubicada a l'interior de la piscina de la finca, transformada en un hivernacle cobert per la part superior. L'electricitat necessària per al funcionament de la instal·lació s'obtenia de forma fraudulenta.