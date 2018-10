Localitzen més de 2.500 plantes de marihuana en un barranc dels Ports de Tortosa

El cultiu es trobava en una zona de difícil accés i els seus cuidadors vivien en pèsimes condicions dins un habitacle pròxim

Actualitzada 11/10/2018 a les 13:05

Els agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil de Tortosa, han desmantellat una extensa plantació de marihuana composada per més de 2.500 plantes, la qual es trobava en un lloc de difícil accés proper al Barranc de la Vall de la Figuera del parc natural dels Ports a Tortosa.El cultiu s'havia establert en antics bancals que havien estat abandonats al llarg del temps. La plantació estava dotada d'un sistema de reg automàtic i protegida de les persones i animals per un tancat de filferro d'arç. Els seus cuidadors vivien en pèssimes condicions dins d'un habitacle insalubre construït en una zona estratègica on se situava la plantació principal, des de la qual es controlaven tots els accessos a la zona.A principis del mes d'octubre, agents del Seprona, que es trobaven fent tasques de vigilància a l'entorn del parc natural dels Ports, van detectar la instal·lació d'una conducció per extreure aigua de manera il·legal, desconeixent quina era la destinació d'aquesta. La zona on es troba va la plantació estava deshabitada i freturosa d'instal·lacions agropecuàries properes.Després d'una àrdua feina de cerca, en un paratge despoblat de difícil accés situat entre les muntanyes, es va localitzar una infraestructura que proveïa en exclusiva diferents bancals que s'havien condicionat per albergar plantacions de cànnabis. Un cop allí, els agents van descobrir nombroses plantes de marihuana en fase adulta, les quals es trobaven a la meitat del procés de recol·lecció. El cos no va poder fer una observació directa de la plantació a causa de l'orografia del terreny. Es desconeix els qui serien els responsables del cultiu i es creu que aquests haurien estat alertats de la presència policial.A causa de la complexitat i magnitud del paratge, el dia 4 d'octubre es va establir un dispositiu policial format per mes de 25 guàrdies civils a fi de donar seguretat a l'actuació, identificar i comprovar la magnitud de la plantació. En total, es van comptabilitzar 2.542 plantes de marihuana i es van descobrir diversos habitacles on vivien, assecaven les plantes i preparaven la infraestructura per desenvolupar l'activitat il·legal. Des de l'enclavament escollit es podia controlar tots els moviments que hi havia a la zona.Una vegada desmantellada la plantació i a causa del gran numero que hi havia, va ser necessari l'enginy dels agents, havent de desplaçar més de 400 quilos de marihuana per una zona boscosa de difícil accés i sense mitjans de locomoció.En l'operatiu han participat agents del Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Tortosa i del Servei de Recerca Fiscal de la Guàrdia Civil de Tarragona.