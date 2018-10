La primera sessió de la comissió se celebrarà el proper dilluns 29 d’octubre

El Parlament de Catalunya ha constituït aquest dijous la comissió d’investigació sobre el Projecte Castor, que presidirà el diputat d’ERC Ferran Civit. La comissió es posarà a treballar el proper dilluns 29 d’octubre amb una primera sessió, prèvia trobada dels grups parlamentaris per fixar el «pla de treball» i el calendari de sessions. Narcís Clara (Junts x Cat) i Lucas Silvano (CatECP) seran els vicepresidents i secretari, respectivament, d’una mesa no paritària tal i com ha fet notar el president del Parlament, Roger Torrent, en l’acte de constitució de la comissió. De la seva banda, Civit, ha desitjat que la comissió serveixi per «posar llum sobre un cas que, per desgràcia, de moment no n’ha tingut gaire».