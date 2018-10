Arxiven la investigació contra la policia i l'alcalde de l'Ametlla per denunciar les pintades a un llaç groc

La Fiscalia rebutja multar els danys a l'element ja que no té la consideración de «bé d'ús o servei públic»

Actualitzada 11/10/2018 a les 13:37

Descartat l'odi ideològic

La Fiscalia Superior de Catalunya ha acordat l'arxivament de les diligències d'investigació arran de les denúncies contra la policia local i l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, arran de la identificació i tramitació d'una sanció a vuit persones que sabotejaven llaços grocs penjats en un monument públic a l'entrada de la població, el passat 25 d'agost a la matinada. En el mateix acord, el Ministeri Públic també qüestiona l'actuació dels agents policials locals com a «manifestament incorrecta i inadequada», però descarta que cometessin cap il·legalitat. Addueix que els funcionaris havien de saber que els llaços grocs «de cap manera» podien tenir la consideració de «bé d'ús o servei públic», atès que la seva instal·lació no va ser ordenada ni avalada per l'Ajuntament.Efectius de la policia local calera es van personar poc abans de la una de la matinada d'aquell dia a la rotonda d'accés a la població i al peatge de l'AP-7, on es troba el monument conegut com a 'Braços i Rems'. Allí, un grup de vuit persones estava pintant amb esprai de color roig els llaços grocs enganxats al monument. Havien aparcat els dos cotxes en els quals viatjaven de forma incorrecta, a la mateix glorieta. Al tractar-se d'un tram de la carretera TV-3205, fora de la seva competència, van sol·licitar la presència dels agents dels Mossos d'Esquadra. Els agents van identificar les vuit persones, entre les quals el periodista i fundador de C's, Arcadi Espada.Fiscalia considera que, si bé els agents no van cometre cap actuació que pugui ser objecte d'algun «il·lícit penal», retreu la seva actuació com a «incorrecta i inadequada». En l'escrit d'arxivament, el Ministeri Públic no qüestiona que els agents de la Policia Local acudissin al lloc dels fets davant la infracció de trànsit i tramitessin dos denúncies per l'aparcament inadequat a la part interior de la rotonda. Per contra, sí que censura les vuit denúncies tramitades contra als membres del grup espanyolista per deslluir béns municipals pròxims al llaç groc i la imatge que les pintades donaria a l'entrada del poble en plena campanya turística d'estiu, després que dies enrere apareguessin pintades banderes espanyoles a les travesseres de fusta que delimiten el monument. L'escrit també destaca l'actuació dels agents en contrast amb la inacció al respecte per part dels Mossos. En aquest sentit, considera que al grup identificat no se'l podia responsabilitzar de les pintades a les travesseres de les nits anteriors així com tampoc d'haver deslluït un monument públic –fet que, sosté, hauria comès una sola persona- perquè els llaços grocs afegits «no poden tenir la consideració de bé d'ús o servei públic», atès que en la seva instal·lació no va ser ordenada i avalada per la corporació municipal.Fiscalia, de fet, havia requerit anteriorment a l'Ajuntament calero que aportés els acords de ple i documents que acreditessin el finançament de la instal·lació d'aquests elements. «Aquest element metàl·lic va ser ubicat en aquell lloc per persones desconegudes sense autorització de cap de les autoritats municipals, tractant-se a més d'un element de caràcter fix que no pot ser, almenys fàcilment, retirat per altres particulars que tinguin una opinió contrària al que pretén representar», conclou. Un argument, segons subratlla, que els agents de la policia local havien de conèixer «perfectament» i que no van tenir «degudament en compte» a l'hora d'efectuar les actes de denúncia contra els sabotejadors. «Els funcionaris policials van actuar amb una preocupant atenció al seu deure d'objectivitat i imparcialitat», recrimina, tot instant-los a «desterrar» aquest tipus d'actuacions en el futur i exigint-los «neutralitat» en la seva condició d'autoritat.A banda de la investigació sobre l'actuació de la Policia Local, Fiscalia arxiva també definitivament la denúncia per un suposat delicte d'odi ideològic contra l'alcalde de l'Ametlla de Mar, el republicà Jordi Gaseni, per un tuit que va publicar després que es produïssin els fets relatats. En el missatge, citant directament la presència d'Espada entre els sabotejadors, qualificava de «bitxos» i «bruts» les persones que havien pintat els llaços grocs i el mobiliari urbà. Fiscalia reitera que tot i que els elements afectats no podien tenir la consideració de bé públic i qualifica com a «desencertades» les afirmacions de Gaseni al seu compte de Twitter particular, en cap cas institucional, reconeix que es troben emparades «en l'exercici del legítim dret de la llibertat d'expressió» i no poden entrendre's com a generadores «d'odi ideològic».L'arxivament de les diligències, segons Fiscalia, no admet recurs. Malgrat això, en el mateix escrit, el Ministeri Públic recorda que es tracta de només una part de la investigació, atès que es manté encara oberta la investigació arran la denúncia presentada per l'associació Impulso Ciudadano arran de la identificació de catorze persones per part dels Mossos la nit del passat 17 d'agost, quan arrencaven llaços grocs i símbols independentistes d'espais públics de Móra la Nova, Tivissa i Vandellòs. Sobre aquests fets, els Mossos van remetre un atestat als jutjats de Falset. En aquests sabotatges hauria participat un agent en actiu de la Guàrdia Civil. La investigació de Fiscalia continua per un suposat delicte de descobriment i revelació de secrets comès per una autoritat o funcionari públic.